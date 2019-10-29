США хотят продлить исключения для ряда подпадающих под пошлины китайских товаров

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США могут продлить сроки действия исключений для ряда китайских импортируемых товаров, подпадающих под американские пошлины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

По его данным, речь идет о вступивших в декабре прошлого года исключениях в отношении ряда товаров из КНР на общую сумму 34 млрд долларов. Изначально они подпадали под пошлины в размере 25%, введенные Вашингтоном в июле того же года. Однако по просьбе ряда крупных импортеров США американские власти согласились приостановить действие ограничительных мер в отношении китайской продукции на указанную сумму.

Срок действия исключений истекает 28 декабря/ Как уточняет агентство, торговое представительство США пообещало в течение ноября изучить целесообразность продления срока действия таких исключений. В ведомстве сообщили, что их решение будет зависеть от оценки того, удалось ли американским импортерам за прошедший год найти адекватную замену китайским поставщикам.

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах по итогам консультаций с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в которых также участвовал американский министр финансов Стивен Мнучин, распространил заявление о том, что Соединенные Штаты и КНР близки к завершению работы над некоторыми пунктами торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил процесс торговых переговоров с Китаем, отметив, что КНР теперь собирается закупать гораздо большее количество сельскохозяйственной продукции.

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Ранее СМИ информировали о том, что власти КНР намерены попросить США отменить пошлины в отношении ряда китайских товаров и вернуться к изначальным тарифам на продукцию общей стоимостью 250 млрд долларов.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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