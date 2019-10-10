США и Китай не достигли прогресса при подготовке торговых переговоров – СМИ

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Представители Китая и США на уровне заместителей главных переговорщиков не смогли достичь прогресса по ключевым вопросам торговых переговоров. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По ее данным, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально планировалось, что консультации продлятся два дня, и он уедет в пятницу.

Отмечается, что в ходе подготовительного этапа, который продолжался два дня, Китай отказался обсуждать вопрос принудительной передачи технологий, а также предоставление государственных субсидий, которые, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, дают китайским компаниям несправедливое преимущество перед иностранными. Хотя именно эти вопросы представляли наибольший интерес для Соединенных Штатов, большую часть времени переговорщики обсуждали закупки сельскохозяйственной продукции и защиту интеллектуальной собственности.

Китайской стороне также не удалось убедить представителей США рассмотреть возможность заморозки роста пошлин, что является одним из приоритетов Пекина.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, сферы услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

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Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30–31 июля.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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