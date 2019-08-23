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США и Китай провели переговоры по вопросам торговли

23 августа, 01:33

Они созвонятся еще раз в течение нескольких дней, чтобы провести вторые такие переговоры

Фото: REUTERS/Jason Lee

Фото: REUTERS/Jason Lee

Представители США и КНР провели продуктивные телефонные консультации по вопросам торговли. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу сообщил телеканалу Fox Business.

"Что касается Китая, я могу сказать, что представители двух сторон провели вчера продуктивные телефонные переговоры и они созвонятся еще раз в течение нескольких дней, чтобы провести вторые такие переговоры. Мы обращаем внимание на ключевые аспекты торгового соглашения", — подчеркнул он.

По словам Кудлоу, США "по-прежнему планируют, что китайская делегация приедет сюда, в Вашингтон, чтобы продолжить переговоры". "Я хочу подчеркнуть, что телефонная конференция была конструктивной", — сказал он, отметив, что не намерен раскрывать детали состоявшегося разговора.

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В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что консультации по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином возобновятся в конце текущего месяца. "Я надеюсь, что группы представителей двух стран возобновят контакты на будущей неделе или в течение следующих 10 дней как минимум по телефону, а вскоре после этого, возможно, состоятся личные встречи. Я не знаю, каким будет итог", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

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Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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торговля Китай США переговоры

Источник: ТАСС

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