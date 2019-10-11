Соглашение является предварительным и может быть изменено, когда Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведут встречу

Фото: REUTERS/Thomas White

США и Китай смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, эти договоренности включают в себя уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Китая и некоторое ослабление пошлин со стороны США. Они станут основой для более широкого соглашения, которые президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать позднее в этом году.

Отмечается, что соглашение является предварительным и может быть изменено, когда Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проведут встречу.

По данным агентства Reuters, договоренности также включают в себя заключение валютного соглашения и отсрочку повышения торговых пошлин, запланированного на 15 октября.

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Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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