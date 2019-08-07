Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года

Фото: REUTERS/Carlos Barria

США и Саудовская Аравия будут препятствовать дестабилизации рынка нефти Ираном https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%B4%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BF%D0%B4%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-08-07T05:25:17+03:00 США Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года

Министр энергетики США Рик Перри и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в Вашингтоне и договорились вместе противостоять попыткам Ирана дестабилизировать мировой рынок нефти. Это утверждается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Министерства энергетики США.

"Министры Перри и аль-Фалех подтвердили, что США и Саудовская Аравия как два крупнейших в мире поставщика нефти продолжат совместно работать для обеспечения того, чтобы мировой рынок нефти и дальше хорошо снабжался с целью смягчения сбоев поставок, особенно с учетом агрессивных попыток Ирана дестабилизировать рынки", — говорится в документе.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранских углеводородов, но 2 мая действие этих исключений завершилось.

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Напомним, что 4 августа, спустя четыре дня после события, власти Ирана заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер.

Напомним, ранее Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Сообщается, что судно соблюдало правила навигации и международные нормы. Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива.

Также Евросоюз настаивал на немедленном освобождении Ираном британского танкера Stena Impero и его команды . Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планировал объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Кроме того, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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