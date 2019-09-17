США и Япония достигли предварительного соглашения по торговым пошлинам

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Соединенные Штаты Америки и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам, окончательное двустороннее соглашение в сфере торговли будет заключено в ближайшие недели. Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа.

"Я рад сообщить, что моя администрация достигла предварительного торгового соглашения по пошлинным барьерам с Японией, и я намерен заключить окончательное соглашение в ближайшие недели", — заметил президент.

Американский лидер напомнил, что в октябре прошлого года уведомил законодателей о намерении заключить торговое соглашение с Японией и вести поэтапные переговоры. "Настоящим я уведомляю Конгресс, что намерен заключить торговое соглашение по пошлинным барьерам с Японией", — указал президент. Он также сообщил, что заключит с Японией не требующее одобрения законодателями соглашение о цифровой торговле.

"Моя администрация рассчитывает на продолжение сотрудничества с Конгрессом в деле проведения дальнейших переговоров с Японией в целях достижения всеобъемлющего торгового соглашения, которое приведет к более справедливой и взаимовыгодной торговле между Соединенными Штатами и Японией", — отметил Трамп.

Ранее газета Nikkei сообщила, что Япония в случае подписания двустороннего торгового соглашения с США намерена снизить или полностью отменить пошлины на поставки американской говядины и вина. В частности, речь идет об отмене тарифа на импорт вина из США в размере 15% за литр в течение 5-7 лет после вступления документа в силу. В результате затраты поставщиков снизятся, и алкогольная продукция станет более конкурентоспособной на рынке Японии, где сейчас превалирует вино из стран ЕС и Латинской Америки. Также Япония планирует понизить тариф в размере 33,5% на американскую говядину до 9% к 2033 году.

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Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Тем временем, президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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