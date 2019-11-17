США и Южная Корея решили отложить совместные учения

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Южная Корея и США решили отсрочить совместные учения, запланированные на конец этого месяца. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, пишет Yonhap.

"После плотных консультаций и тщательных размышлений мы с Чоном Ген Ду решили отложить запланированное на этот месяц мероприятие по совместным летным учениям", – заявил Эспер.

По его словам, такое решение – это "акт доброй воли, вклад в атмосферу, способствующую дипломатии и продвижению мира". Он призвал КНДР в ответ вернуться к столу переговоров без каких-либо предварительных условий.

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В то же время Эспер не уточнил, выбрали ли Сеул и Вашингтон новую дату для учений.

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Напомним, ранее стало известно и об испытаниях в США крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета составила более 500 км. Ранее развивать такие вооружения запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу – в Прибалтику и Польшу – в рамках масштабных учений Defender 2020. Всего в учениях будут участвовать около 37 тыс. военных из 19 стран, причем в Европу будет переброшено около 20 тыс. американских солдат. Заявленной целью маневров является повышение боеспособности НАТО и устрашение потенциального противника.

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