США могут эвакуировать персонал из Ирака в из-за угрозы безопасности

400 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада

Фото: AFP

Военные США осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников американской корпорации Lockheed Martin и военной охранной компании Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности. Об этом в ночь на субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракские военные источники.

По их данным, 400 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада, в связи с существованием "потенциальных угроз безопасности". Военные источники в Ираке заявили о том, что эвакуация "неминуема" и будет проходить в два этапа.

Официальные лица в Вашингтоне пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, что ранее в Ираке атаковали авиабазу США.

Напомним, что в прошлом месяце американская администрация приняла внезапное решение отозвать персонал дипмиссии США в этой стране – посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле. В связи со случившимся визовые услуги в консульстве и посольстве будут временно приостановлены.

Мы также писали, что в конце 2018 года американский президент Дональд Трамп без предупреждения прилетел в эту ближневосточную страну. В ходе своего визита хозяин Белого дома говорил о выводе войск из Сирии и о строительстве американской базы в Ираке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " США могут эвакуировать персонал из Ирака в из-за угрозы безопасности". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"