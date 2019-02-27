США могут подписать мирный договор с Северной Кореей – Трамп

Трамп заявил, что КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации

Фото: AFP

США могут подписать мирный договор с Северной Кореей – Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/68a/513/5c768a5132450.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/68a/513/5c768a5132450.jpg 2019-02-27T15:04:00+02:00 США Трамп заявил, что КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации

Президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР – США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950–1953 гг.). Об этом он сказал перед началом встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Посмотрим", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Также Трамп заявил, что КНДР обладает безграничным экономическим потенциалом, и США готовы помочь в его реализации.

"Как я много раз заявлял прессе, а также всем, кто хотел слушать, я думаю, что ваша страна обладает великолепным экономическим потенциалом, он невероятный и не имеет границ. Я думаю, что вас ждет великолепное будущее, поскольку вы великолепный лидер. Я хочу увидеть, как это произойдет, я надеюсь, что это станет реальностью, и мы поможем сделать так, чтобы это произошло", – подчеркнул Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейский саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а Дональд Трамп назвал руководителя народно-демократической республики "великим лидером".

Во время Корейской войны США поддерживали Южную Корею, американские военные участвовали в боевых действиях в составе войск ООН, объединявших контингенты 17 стран общей численностью около 1 млн человек и действовавших с санкции СБ ООН (резолюция 84 была принята в отсутствие представителя СССР). Военные действия закончились 27 июля 1953 г. заключением соглашения о перемирии (подписали КНДР и коалиция стран ООН во главе с США). Мирный договор между участниками конфликта подписан не был, и формально США остаются в состоянии войны с КНДР. Соединенные Штаты не имеют дипотношений с КНДР, их интересы там представляет Швеция.

Напомним, в честь открывающегося 27 февраля в Ханое двухдневного саммита США-КНДР во Вьетнаме выпустили 300 сувенирных монет.

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