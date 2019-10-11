США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции — Трамп

США могут ввести очень жесткие санкции против Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Я надеюсь, что будет] последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами —Ред.). У нас нет солдат в Сирии, мы победили ИГ ), — сказал Трамп. — Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех. У нас реально два выбора: военный и победить всех опять или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане".
"Это будет легче. У нас хорошие отношения с курдами, и, я надеюсь, мы можем посредничать", — подчеркнул он.
"Не думаю, что американский народ хочет, чтобы мы пошли по военному пути. Мы победили и покинули этот район, — отметил глава Белого дома. — Посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое — санкции или другие финансовые меры".
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира".Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.
Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.
В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.
Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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