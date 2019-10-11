США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции — Трамп

Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех, - Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США могут ввести очень жесткие санкции против Турции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что будет] последний вариант из трех (имеется в виду посредничество в диалоге между Турцией и курдами —Ред.). У нас нет солдат в Сирии, мы победили ИГ ), — сказал Трамп. — Последнее, что я хотел бы, так это опять послать тысячи и тысячи солдат и победить опять всех. У нас реально два выбора: военный и победить всех опять или сделать очень жесткие вещи с Турцией в финансовом плане".

"Это будет легче. У нас хорошие отношения с курдами, и, я надеюсь, мы можем посредничать", — подчеркнул он.

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"Не думаю, что американский народ хочет, чтобы мы пошли по военному пути. Мы победили и покинули этот район, — отметил глава Белого дома. — Посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое — санкции или другие финансовые меры".

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира".Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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