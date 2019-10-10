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Трамп прокомментировал начало военной операции Турции в Сирии

10 октября, 00:30

США не одобряют этого нападения и четко подчеркивают для Турции, эта операция является плохой идеей, - сказал Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Об этом сказано в заявлении главы Белого дома, – пишет "Новое время".

"США не одобряют этого нападения и четко подчеркивают для Турции, эта операция является плохой идеей", — заявил он.

По словам Трампа, в этом регионе нет американских солдат, поскольку он всегда стремился вывести американские войска оттуда.

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Президент США отметил, что Турция взяла на себя обязательство защищать мирных жителей, религиозные меньшинства, включая христиан, а также обеспечивать избежание гуманитарного кризиса.

"Мы ожидаем, что Турция будет выполнять все ее обязательства, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил президент США.

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Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Целью проведения операции является создание на севере Сирии буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Буферная зона также призвана стать защитным поясом для турецкой границы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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Сирия Турция война операция Трамп

Источник: Новое время

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