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США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео

7 мая, 06:36

Елена Кузьмич

Администрация США пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими

Госсекретарь США Майкл Помпео, который ранее обвинил Китай виноват в том, что долго скрывал информацию о вспышке COVID-19, не исключает, что Белый дом может предложить альтернативу Всемирной организации здравоохранения, из-за того, что в Вашингтоне считают, что она якобы потерпела неудачу в борьбе с распространением нового коронавируса.

Об этом он заявил в эфире Fox Business.

По словам Помео, администрация США пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими. "Президент США Дональд Трамп поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", — заметил он.

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"Мы работаем над выполнением задачи. Как это будет выглядеть? Мы делали такое в рамках чрезвычайного плана президента по борьбе с ВИЧ/СПИДом", — добавил Помпео. Речь идет об инициативе, с которой выступил в 2003 году 43-й президент США Джордж Буш — младший.

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Помпео считает, что США знают, "как работать в сфере международного здравоохранения". По его словам, американская сторона намерена найти способ, при котором США, "были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения". "ВОЗ просто не справилась с возложенной на нее задачей. Как говорит президент США, если международная организация работает, то это хорошо. Если нет, то мы просто не будем ее участниками", — резюмировал госсекретарь США.

Напомним, что Трамп заявил, что США приостановили взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

ТакжеТрамп заявил о происхождении коронавируса. Президент США не верит разведке своей страны насчет естественного происхождения COVID-19. Но он отказался напрямую утверждать, что инфекцию создали в китайской лаборатории.

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Китай США ВОЗ альтернатива коронавирус Майк Помпео

Источник: ТАСС

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