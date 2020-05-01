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Трамп сделал неожиданное заявление о происхождении коронавируса

1 мая, 13:18

Станислав Кожемякин

Президент США не верит разведке своей страны насчет естественного происхождения вируса

Президент США Дональд Трамп отрицает, что вызвавший всемирную пандемию коронавирус не был создан искусственно и не был генетически модифицирован, о чем накануне заявила Национальная разведка его страны.

Об этом, как сообщает Independent, он заявил во время брифинга в Белом доме 30 апреля.

Кроме того, на вопрос, есть ли у него какие-либо доказательства, внушающие ему "высокий уровень уверенности" в том, что вирус произошел из лаборатории в китайском Ухане, Трамп ответил: "Да, у меня есть. И я считаю, что Всемирной организации здравоохранения должно быть стыдно".

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В то же время, хозяин Белого дома отказался напрямую утверждать, что инфекцию создали в китайской лаборатории, сославшись на то, что ему "не разрешено это говорить".

При этом он обещал , что его администрация обязательно опубликует результаты расследования на эту тему.

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Напомним, что раньше американская разведка допускала, что "кто-то мог быть инфицирован в лабораториив результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп знал об опасности COVID-19 – спецслужбы более десятка раз предупреждали его об этом в своих ежедневных информационных материалах в январе и феврале.

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Китай вирус лаборатория коронавирус Дональд Трамп пандемия Ухань

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