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США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями – Трамп

Сегодня, 10:40

По словам американского президента, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями – Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/904/6da/5c89046da01c7.jpg США По словам американского президента, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом

США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Об этом в интервью Breitbart сказал американский президент Дональд Трамп.

"Мы думаем над этим шагом очень серьезно. На самом деле, мы долго об этом думали", - сказал он.

По его словам, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом.

"К сожалению, Мексика потеряла контроль над картелями", – отметил Трамп.

"Мне очень нравится новый президент (Мексики). Он замечательный парень, но вы знаете, 42 тысячи убийств. Во многом это вызвано наркотиками, – продолжил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год. Отмечается, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с конгрессом траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.

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Тег Мексика, США, Трамп

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