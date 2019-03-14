США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями – Трамп
По словам американского президента, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом
США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями. Об этом в интервью Breitbart сказал американский президент Дональд Трамп.
"Мы думаем над этим шагом очень серьезно. На самом деле, мы долго об этом думали", - сказал он.
По его словам, вопрос мексиканских наркокартелей является психологическим и экономическим моментом.
"К сожалению, Мексика потеряла контроль над картелями", – отметил Трамп.
"Мне очень нравится новый президент (Мексики). Он замечательный парень, но вы знаете, 42 тысячи убийств. Во многом это вызвано наркотиками, – продолжил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.
Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год. Отмечается, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с конгрессом траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США могут признать мексиканские наркокартели террористическими организациями – Трамп". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексика приостанавливает полеты самолетов Boeing 737
Самолетам Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии запретили полеты над территорией Мексики
Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов
Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год