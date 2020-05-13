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США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

13 мая, 08:21

Тина Наринецкая

Законопроект уже представили в Сенате

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии, сообщает издание The Hill.

Этот документ в Сенате представил Линдси Грэм. Подобный закон, по словам сенаторов, "уполномочил бы президента предпринимать соответствующие действия против правительства Китая, чтобы избежать повторения подобных вспышек в будущем".

Согласно законопроекту, президент должен будет предоставить Конгрессу в течение 60 дней подтверждение того, что правительство Китая предоставило полный отчет о любом расследовании и освободило всех сторонников демократии, которые были арестованы после начала пандемии. В противном случае Трампу разрешается выбирать по крайней мере две санкции из списка, в том числе и замораживание активов для определенных китайских чиновников, запрет на поездки и отмену виз для определенных граждан Китая и запрет на выдачу студенческих виз гражданам Китая.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США расследование санкции коронавирус пандемия республиканцы законопроект

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