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Откуда появился коронавирус: в ВОЗ сделали важное заявление

5 мая, 07:34

Тина Наринецкая

США уверяют, что инфекцию создали в лаборатории

Доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, как об этом говорят в США,, нет. Об этом рассказал глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN.

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся возможного происхождения коронавируса", – заявил он.

Райан отметил, что, с их точки зрения, такие заявления – спекулятивны.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что разведка США развенчала миф о происхождении коронавируса и отбросила версию об искусственном появлении штамма.

В то же время Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о происхождении коронавируса. Президент США не верит разведке своей страны насчет естественного происхождения COVID-19. Но хозяин Белого дома отказался напрямую утверждать, что инфекцию создали в китайской лаборатории.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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