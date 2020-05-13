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В США вновь заявили о том, что коронавирус появился в китайском Ухане

13 мая, 01:56

Елена Кузьмич

Есть также предположения о том, что вирус пришел с рынка, - заявили в США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что коронавирус нового типа возник в китайском Ухане, куда снова вернулся COVID-19, однако смог назвать конкретное место его происхождения.

"Возможно, вирус попал из лаборатории в Ухане, которая проводила исследование по коронавирусу. Есть также предположения о том, что вирус пришел с рынка. Это ужасный рынок с очень плохими условиями, или же все пришло из-за несоблюдения безопасности в лаборатории. Но мы знаем, что все пришло из Уханя", — заметил помощник президента.

По его словам, за последние 20 лет в Китае было пять эпидемий. "Мы собирались направить специалистов в помощь, но Китай отказался", — сказал О’Брайен.

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Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

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Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он ответил на публикацию американского телеканала о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Ранее в Китае придумали, как полностью искоренить коронавирус в Ухане.

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Китай США коронавирус Ухань

Источник: ТАСС

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