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США наказали европейские компании, которые сотрудничали с "Хезболлой"

Сегодня, 09:11

Вашингтон продолжит наказывать главных лиц, которые маскируют движение денег, а также родственников террористов

Фото: Pixabay

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против двух физических и трех юридических лиц, причастных к финансированию группировки "Хезболла". Об этом заявили в среду в американском Минфине, передает Укринформ.

"Минфин неустанно преследует финансовых посредников "Хезболлы", уничтожив две важнейшие денежные сети организации. Поскольку "Хезболла" и дальше пытается скрыть свою деятельность, используя, казалось бы, законный бизнес, мы продолжим наказывать главных лиц, которые маскируют движение денег, а также родственников террористов", – заявил в этой связи заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму а также финансовой разведки Сигал Манделкер.

Как уточнили в ведомстве, в список санкций попали гражданин Бельгии Ваэль Баззи, который действовал от имени своего отца Мохаммеда Баззи, известного финансиста Хезболлы, а также гражданин Ливана Хассан Табаджа.

Минфин США также ввел санкции против компаний BSQRD Limited (Великобритания), OFFISCOOP NV (Бельгия), Voltra Transcor Energy BVBA (Бельгия). Активность этих структур связана с деятельностью Баззи и Табаджи.

Ранее в США заявляли, что Иран тратит миллиард долларов в год на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок.

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Тег США, санкции, хезболла

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