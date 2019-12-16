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США накажут Россию за религиозные преследования в Крыму и на Донбассе: в Конгрессе появился важный документ

16 декабря, 01:16

В США хотят наказать Россию за притеснения верующих на оккупированной территории Украины

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Конгрессмены Джо Уилсон и Эммануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины и наказанию РФ за религиозные преследования на оккупированной части территории Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте законодательного органа.

В документе говорится, что российское правительство нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод.

"Более пяти лет РФ незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедание. Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод", – говорится в тексте.

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Кроме того, указывается, что российские должностные лица несут ответственность за религиозные преследования, и законопроект должен помочь привлечь их к ответственности.

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Конгрессмены отмечают, что нарушения, которые РФ осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, преимущественно направлены против Православной Церкви, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Ранее Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний встретился с государственным секретарем США Майклом Помпео и поблагодарил американского дипломата за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийную поддержку Штатов, являющуюся чрезвычайно важной для укрепления независимости Украины. Глава церкви рассказал госсекретарю о вызовах, стоящих перед ПЦУ, в частности о позорной ситуации со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма. В ответ Помпео подчеркнул, что США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором.

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Россия США Крым Донбасс религия наказание вера Украина преследование законопроект Конгресс США

Источник: Сегодня

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