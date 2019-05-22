США накрыла майская вьюга: в штатах Вайоминг и Колорадо выпало 30 сантиметров снега

Коммунальщики расчищают дороги не только от снега, но и от поломанных ветвей деревьев – они не выдерживают тяжести снега

США накрыла майская вьюга. В штатах Вайоминг и Колорадо выпало 30 сантиметров снега. В международном аэропорту Денвера накануне отменили около сотни рейсов, задержки происходят до сих пор. Коммунальщики расчищают дороги не только от снега, но и от поломанных ветвей деревьев – они не выдерживают тяжести снега. А из-за угрозы оползней после вьюги на западе Колорадо перекрыли автомобильную трассу.

Напомним, что прошедшая зима выдалась в северо-восточных штатах США аномально холодной – в некоторых городах столбики термометров показывали минус 40 градусов по Цельсию.

Как мы писали, досталось и Среднему Западу США, в которые арктический циклон принес до минус 45 градусов. В связи с этим 30 января в Чикаго были отменены более 1500 авиарейсов.

Также сообщалось, что жертвами сильнейших морозов стал как минимум 21 человек. Кроме того, сотни человек попали в больницы с простудой и обморожениях.

Напомним, что почти 200 тысяч домов во Франции остались без электроэнергии из-за обрушившихся на страну снегопадов.

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