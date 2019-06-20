США направят на Ближний Восток комплексы Patriot и безпилотники

Беспилотные летательные аппараты будут направлены в рамках передислокации тысячи американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана

Фото: topwar.ru.

Министерство обороны США направит на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных в рамках объявленной в понедельник отправки 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Пентагона.

На Ближний Восток будут отправлены "комплексы Patriot, бесплотные и управляемые летательные аппараты для сбора разведданных, а также другие средства сдерживания".

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани подтвердил слова американского президента Дональда Трампа, который назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе.

Как мы уже писали, Трамп прямо обвинил иранцев в случившемся и возложил ответственность за нападение на Тегеран, а американские военные опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous. В Тегеране все обвинения отрицают.

Мы также писали, что после случившегося с танкерами в Оманском заливе Соединенные Штаты Америки направили в район места происшествия эсминец USS Mason.

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