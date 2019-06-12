США направят в Польшу тысячу военнослужащих

Дополнительные американские войска будут заниматься материально-техническими вопросами

Фото: AFP

США направляют в Польшу тысячу военнослужащих дополнительно к уже находящимся там 4 тысячам американских военных. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на свои источники.

Дополнительные войска будут заниматься материально-техническими вопросами, боевые обязанности не будут входить в их задачи. О соответствующих договоренностях между Вашингтоном и Варшавой будет объявлено в среду во время встречи президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды в Белом доме.

Ранее в вашингтонской администрации указали, что новые договоренности США и Польши соответствуют основополагающему акту Россия — НАТО.

Напомним, Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5 - 2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО) с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

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