США не исключают согласование валютного соглашения с Китаем

Условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны

Фото: REUTERS/Thomas White

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что условия договора были согласованы ранее в этом году, однако затем переговоры были прерваны. В Белом доме рассчитывают на то, что после заключения такого соглашения США и Китай смогут продолжить переговоры по таким ключевым вопросам как интеллектуальная собственность и принудительная передача технологий.

13-й раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется в Вашингтоне 10 октября. Согласно заявлению Белого дома, стороны обсудят вопросы "принудительной передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность, сферы услуг, нетарифных ограничений, сельского хозяйства".

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й, раунд которых прошел в Шанхае 30–31 июля.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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