США не намерены вводить санкции против компаний из проекта "Северный поток – 2"

Сегодня, 23:25

Трамп считает, что ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России

фото AFP
фото AFP

Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

Главу вашингтонской администрации спросили, собираются ли США вводить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток -2 ". "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", – заявил президент.

"Я думаю, что это смешно", - отметил хозяин Белого дома, говоря о расходах Берлина на проект трубопровода. "И я могу вам сказать, что немцам не нравится это", – заключил президент.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2". 

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Напомним, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Германия, США, Трамп, Северный поток, санкции, Дональд Трамп
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ТАСС

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