США обнародовали рекомендации для туристов в связи с военным положением в Украине

Посольство США в Украине обнародовало рекомендации для своих граждан в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении отмечено, что "26 ноября парламент Украины утвердил 30-дневный период военного положения с 14:00 28 ноября для 10 областей страны".

Указывается, что дипломаты еще оценивают, как военное положение может повлиять на эти регионы. В то же время посольство США рекомендует американцам в Украине уже предпринять некоторые меры.

Первое – пересмотреть поездки в области, на которые распространяется указ о военном положении.

Посольство предупреждает, что присутствие полиции там будет усилено.

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Тех же, кто будет пребывать в этих областях, предупреждают:

"Возможны неожиданные перекрытия улиц, ограничения и обыски. Избегайте демонстраций. Cмотрите по сторонам и будьте осмотрительны".

Американцам также советуют следить за обновлением информации в местных СМИ, следовать инструкциям местных правоохранительных органов, уведомлять друзей и семью о своей безопасности.

Также рекомендуется зарегистрировать свои контактные данные в программе Smart Traveller Program (STEP), чтобы получать обновленную информацию.

"Следите за Twitter и веб-страницей посольства США для получения дополнительной информации", – резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.