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США обвинили Китай в создании концлагерей для мусульман

4 мая, 15:46

Согласно подсчетам Министерства юстиции США, число задержанных мусульман близко к трем миллионам

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG.

США обвинили Китай в отправке более миллиона представителей мусульманского меньшинства в "концлагеря". Об этом со ссылкой на ответственного за азиатское направление в Министерстве обороны США Рэндалла Шривера передает The Guardian.

"Китайцы используют силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря", – заявил Шривер на брифинге в Пентагоне.

Согласно его подсчетам, число задержанных мусульман близко к трем миллионам.

Шривер подчеркнул, что использованный им термин "концлагерь", который ассоциируется с нацистской Германией, в данном случае оправдан из-за масштабов задержаний.

"В пятницу Соединенные Штаты обвинили Китай в заключении более миллиона мусульман в "концентрационные лагеря", – говорится в сообщении.

По мнению The Guardian, заявление Шривера может усилить напряженность отношений Вашингтона с Пекином, который чрезвычайно чувствителен к международной критике.

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США могут ввести санкции против Китая из-за нарушения прав мусульманского населения.

"Мы склоняемся к тому, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих нарушениях. Мы рассматриваем возможность введения санкций", - подчеркнул он.

В Китае долго отрицали принудительное заключение мусульман в своеобразные лагеря. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. В них преподают право, занимаются идеологическим воспитанием, помогают "исправить" поведение, выучить китайский язык.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение между США и Китаем в случае заключения станет историческим и монументальным.

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Тег Китай, мусульмане

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