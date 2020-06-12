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США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

12 июня, 05:23

Юрий Божко Юрий Божко

В Белом доме считают, что суд недобросовестно выполняет свою работу в делах о военных преступлениях

Соединенные Штаты обвинили Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в предвзятых расследованиях и коррупции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и их союзников к реформе, Международный уголовный суд не предпринял шагов по реформированию и продолжает пытаться проводить политически мотивированные расследования против США и их союзников, таких как Израиль. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Макинани в частности отметила, что Вашингтон обеспокоен тем, что "враждебные страны" "манипулируют" МУС, побуждая его проводить расследование в отношении официальных лиц США. Макинани намекнула на предполагаемое влияние России.

"Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что коррупция и недобросовестное выполнение обязанностей существуют на самых высоких уровнях уголовного преследования Международного уголовного суда", – добавила Макинани.

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В 2017 году прокурор МУС попросил судей разрешить расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных военными, ЦРУ и афганскими службами безопасности США, а также преступлений против человечности, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, предоставив разрешение. И хотя Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане, это вызвало немедленную критику со стороны Соединенных Штатов. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "ненадежным политическим институтом, замаскированным под юридическое лицо".

В 2019 году Соединенные Штаты наложили визовые ограничения на лиц, причастных к расследованию в Международном уголовном суде преступлений, совершенных военными США. Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон раскритиковал расследование МУС, заявив, что суд "уже мертв" для Соединенных Штатов.

Напомним, что в декабре 2019 года МУС в Гааге признал оккупацию Крыма военным конфликтом России и Украины.

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США суд расследование Болтон МУС Джон Болтон Международный уголовный суд

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