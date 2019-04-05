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США отобрали визу у главы Международного уголовного суда

Сегодня, 13:46

Это обстоятельство не должно помешать прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда ездить в Нью-Йорк

Фату Бенсуда. Фото: REUTERS/Bas Czerwinski
Фату Бенсуда. Фото: REUTERS/Bas Czerwinski.
США отобрали визу у главы Международного уголовного суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/730/c3e/5ca730c3e9928.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/730/c3e/5ca730c3e9928.jpg США Это обстоятельство не должно помешать прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда ездить в Нью-Йорк

На фоне скандала с расследованием действий американских военнослужащих в Афганистане власти США аннулировали визу прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, пишет AFP.

Сама глава МУС по поводу произошедшего отметила, что это не помешает ей "без страха и беспристрастно" выполнять свои обязанности.

Впрочем, по данным журналистов, это не должно повлиять на ее поездки в США для выполнения своих обязательств в Организации Объединенных Наций – в свете тесных связей между двумя организациями прокурор МУС регулярно выступает перед членами Совбеза ООН.

Ранее Соединенные Штаты ввели ограничения на выдачу виз персоналу МУС – в ответ на решение прокуратуры судебной инстанции начать в 2017 году предварительное изучение ситуации в Афганистане.

Напомним, что, по словам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон отвергает любое решение суда об уголовном преследовании американских военнослужащих.

В ответ на это в МУС заявили, что угрозы Болтона наложить санкции на Международный уголовный суд совершенно не беспокоят это учреждение.

Как мы писали, что американские солдаты в Афганистане убивали мирных жителей и расчленяли их тела, оставляя себе в качестве трофеев зубы и кости убитых людей.

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Тег виза в США, МУС, Международный уголовный суд, Бенсуда

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Источник:

ТАСС

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