США отобрали визу у главы Международного уголовного суда
Это обстоятельство не должно помешать прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда ездить в Нью-Йорк
На фоне скандала с расследованием действий американских военнослужащих в Афганистане власти США аннулировали визу прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, пишет AFP.
Сама глава МУС по поводу произошедшего отметила, что это не помешает ей "без страха и беспристрастно" выполнять свои обязанности.
Впрочем, по данным журналистов, это не должно повлиять на ее поездки в США для выполнения своих обязательств в Организации Объединенных Наций – в свете тесных связей между двумя организациями прокурор МУС регулярно выступает перед членами Совбеза ООН.
Ранее Соединенные Штаты ввели ограничения на выдачу виз персоналу МУС – в ответ на решение прокуратуры судебной инстанции начать в 2017 году предварительное изучение ситуации в Афганистане.
Напомним, что, по словам советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон отвергает любое решение суда об уголовном преследовании американских военнослужащих.
В ответ на это в МУС заявили, что угрозы Болтона наложить санкции на Международный уголовный суд совершенно не беспокоят это учреждение.
Как мы писали, что американские солдаты в Афганистане убивали мирных жителей и расчленяли их тела, оставляя себе в качестве трофеев зубы и кости убитых людей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " США отобрали визу у главы Международного уголовного суда". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Международный уголовный суд займется преступлениями боевиков на Донбассе
В Офис прокурора МУС поступило обращение, представляющее собой более 100 листов свидетельств о насилии боевиков в отношении местных жителей
Международный уголовный суд вынесет решение по Крыму и Украине
В ближайшее время прокуратура планирует завершить анализ в отношении ситуации как в Крыму, так и на Донбассе