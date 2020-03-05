США обвинили Россию в нарушении Договора об открытом небе: подробности

Россия блокирует полеты самолетов США над Калининградом и в Грузии. Тем самым Москва нарушает положения Соглашения об открытом небе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает "Радио Свобода".

"Нам также отказывают в доступе к полетам в пределах военных учений", - сказал Эспер.

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Договор об открытом небе начал действовать в 2002 году. Его подписали 34 страны, включая Россию. Он призван поднять уровень международной стабильности путем разрешения странам-подписантам осуществлять разведывательные полеты над своими территориями.

Ранее сообщалось, что США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. В Вашингтоне считают, что Москва нарушает условия договора и должна прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов. США также намерены добиться от России разрешения на полеты американских самолетов в рамках договора над Калининградской областью, Чечней, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

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