США осудили обстрел Израиля исламистами и заявили о поддержке Тель-Авива

США призывает "немедленно прекратить эту агрессию"

Фото: Pixabay

США осудили ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками и поддержали ответные израильские удары, квалифицировав их как средство самообороны.

"Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающийся шквал ракетных обстрелов палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад" из сектора Газа невинного гражданского населения и общин по всему Израилю. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию", – говорится в заявлении американского государстевнного департамента.

Также в нем подчеркивают: "Мы стоим на стороне Израиля и полностью поддерживаем его права на самооборону в условиях этих гнусных атак".

Как сообщалось, накануне армия обороны Израиля атаковала 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории. Общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок, составило 430.

Также мы рассказывали о планах США по ближневосточному конфликту. Американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Об этом сообщил занимающийся около двух лет разработкой данной инициативы старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.

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