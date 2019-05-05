США осудили обстрел Израиля исламистами и заявили о поддержке Тель-Авива
США призывает "немедленно прекратить эту агрессию"
США осудили ракетный обстрел территории Израиля палестинскими боевиками и поддержали ответные израильские удары, квалифицировав их как средство самообороны.
"Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающийся шквал ракетных обстрелов палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад" из сектора Газа невинного гражданского населения и общин по всему Израилю. Мы призываем тех, кто несет ответственность за насилие, немедленно прекратить эту агрессию", – говорится в заявлении американского государстевнного департамента.
Также в нем подчеркивают: "Мы стоим на стороне Израиля и полностью поддерживаем его права на самооборону в условиях этих гнусных атак".
Как сообщалось, накануне армия обороны Израиля атаковала 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории. Общее число ракет, запущенных менее чем за сутки сторонниками радикальных группировок, составило 430.
Также мы рассказывали о планах США по ближневосточному конфликту. Американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Об этом сообщил занимающийся около двух лет разработкой данной инициативы старший советник и зять президента США Джаред Кушнер.
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