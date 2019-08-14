США обсуждают с союзниками размещение новых ракет в Азии

Партнеры и союзники Вашингтона «положительно отреагировали» на выход США из Договора о ликвидации ракет

/ Фото: AFP

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, руководители стран региона самостоятельно решат, хотят ли они, чтобы на их территории разместили указанные американские вооружения.

"Принимать решение на этот счет – это суверенное право лидеров данных государств", - приводит ее слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США", - добавила Томпсон, которая, согласно заявлению Госдепартамента США, с 2 по 14 августа посещает Австралию и Новую Зеландию.

Томпсон утверждала, что партнеры и союзники Вашингтона "положительно отреагировали" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон надеется, что Китай вместе с США и Россией примет участие в консультациях по новым договоренностям в сфере контроля над вооружениями.

"Мы призываем Китай тоже присоединиться к переговорному процессу", – сказала она.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая.

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что этот вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых оно коснется.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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