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США отказались от российских аппаратов ИВЛ: стала известна причина

13 мая, 09:10

Денис Беспалов

В США ждут результатов расследования причин пожаров в российских больницах

В России произошло уже два пожара в больницах, где проходят лечение больные COVID-19. По данным СМИ, причиной возгораний могла стать неисправность российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После этих сообщений Соединенные Штаты, которые закупили у РФ аппараты ИВЛ, решили отказаться от их использования. Об этом сообщает Reuters.

По словам Джанет Монтези, пресс-секретаря Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям, российские аппараты ИВЛ никогда не использовались в больницах США. Они были доставлены в Нью-Йорк и Нью-Джерси, наиболее пострадавшие от вируса штаты, но "благодаря выравниванию ситуации эти аппараты оказались не нужны", сказала она.

В качестве меры пресечения аппараты ИВЛ возвращают в FEMA, дальнейшее решение об их использовании будет приниматься после того, как Москва обнародует результаты расследований причин пожаров в российских больницах.

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Отметим, это уже не первый скандал вокруг медтехники, которую Россия поставила в США.

Как известно, 1 апреля в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн аппаратов ИВЛ, масок, респираторов и других предметов.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал груз "гуманитарной помощью".

В ответ, в Госдепартаменте заявили, что российская "гуманитарная помощь" была доставлена в США за деньги.

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"США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", – говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США подтверждено 1 369 964 случаев заражения коронавирусом, умерли 82 387 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия США пожар коронавирус ИВЛ

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