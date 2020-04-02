Россия продала США "гуманитарку": Госдеп рассказал подробности

Россияне отправили в Штаты медикаменты и средства индивидуальной защиты

Груз с медицинской техникой и средствами защиты из России, который в пресс-службе Владимира Путина назвали "гуманитарной помощью" для борьбы с коронавирусом, в США доставили за деньги. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

"В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке", – говорится на официальном сайте ведомства.

В Госдепе отметили, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить пандемию коронавируса.

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Напомним, 1 апреля в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке приземлился грузовой самолет РФ, который привез 60 тонн вентиляторов, масок, респираторов и других предметов.

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"С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", – рассказывал об этом грузе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Видео: Reuters

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