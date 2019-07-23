США ожидают продолжения переговоров с КНДР через пару недель
Помпео уточнил, что северокорейцы должны выполнить свое обещание
Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о ядерном разоружении Корейского полуострова буду возобновлены через пару недель. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.
"Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны", — сказал Помпео.
Президент США Дональд Трамп 30 июня посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР. Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР. Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что стороны достигли договоренности о возобновлении консультаций рабочего уровня о денуклеаризации в течение двух или трех недель.
Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова вести переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерного разоружения КНДР, однако при условии готовности самого Пхеньяна. Он также напомнил, что сейчас КНДР не проводит никаких ядерных испытаний или тестирования ракетного вооружения.
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