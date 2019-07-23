Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США ожидают продолжения переговоров с КНДР через пару недель

23 июля, 08:34

Помпео уточнил, что северокорейцы должны выполнить свое обещание

Фото: AFP

Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о ядерном разоружении Корейского полуострова буду возобновлены через пару недель. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

"Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель. Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель Ким. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны", — сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп 30 июня посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР. Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР. Трамп после встречи с Ким Чен Ыном заявил, что стороны достигли договоренности о возобновлении консультаций рабочего уровня о денуклеаризации в течение двух или трех недель.


Недавно Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова вести переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерного разоружения КНДР, однако при условии готовности самого Пхеньяна. Он также напомнил, что сейчас КНДР не проводит никаких ядерных испытаний или тестирования ракетного вооружения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, переговоры, КНДР, разоружение, денуклеаризация

Вы сейчас просматриваете новость " США ожидают продолжения переговоров с КНДР через пару недель". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Сегодня, 05:57

Вашингтон хочет не войны с Ираном, а чтобы Тегеран изменил свое поведение

Трамп заверил, что США готовы к переговорам с КНДР

Сегодня, 00:15

Мы имели очень положительную переписку с Северной Кореей, – добавил Трамп

Разведка США спрогнозировала, когда будет развернуто гиперзвуковое оружие РФ и КНР

20 июля, 01:54

Разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году

Пентагон одобрил размещение дополнительного контингента США в Саудовской Аравии

20 июля, 03:54

Центральное командование постоянно производит оценку расстановки сил в регионе и работает совместно с Саудовской Аравией, – заявил Спенсер

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Как в Днепре отреагировали на смерть Евгения Щербакова

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок

Уютный дом, где комфорт сочетается со стилем

Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться

Удачная компактная ванная в экзотическом стиле

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

Вчера, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь