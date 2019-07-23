Трамп заверил, что США готовы к переговорам с КНДР

Мы имели очень положительную переписку с Северной Кореей, – добавил Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка сторона готова вести переговоры с режимом Северной Кореи по ракетно-ядерного разоружения КНДР, однако при условии готовности самого Пхеньяна.

Об этом пишет Укринформ.

"Мы очень хорошие отношения (с северокорейским руководством – ред.) И, очевидно, они хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет", – отметил президент США.

Он сообщил также о недавнем небольшой переписки с Пхеньяном.

"Мы имели очень положительную переписку с Северной Кореей", – добавил он. В связи с этим он также напомнил, что сейчас КНДР не проводит никаких ядерных испытаний или тестирования ракетного вооружения.

"Я думаю, да, мы будем (проводить переговоры – ред.) В определенный момент. Когда они будут готовы, мы будем готовы", – отметил глава Белого дома.

Напомним, что ранее во время состоявшейся в Ханое в конце февраля встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом озвученное КНДР требование полностью снять санкции завело переговоры в тупик. Однако в ходе недавней встречи с американским лидером на границе двух Корей Ким Чен Ын сменил переговорную стратегию и в основном делал упор на важности сохранения политической системы в КНДР, пишет газета.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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