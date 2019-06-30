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Переговоры Трампа и Ким Чен Ына закончились: к чему пришли лидеры

30 июня, 11:34

США пока не будут отменять санкции против КНДР

В Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе завершили переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает южнокорейское телевидение.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель.

"Мы согласились с тем, что каждый из нас назначит команду. И команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку", - заявил он.

Также во время встречи лидеры стран обменялись обоюдными приглашениями: Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР. Однако Трамп отметил, что визита Ким Чен Ына в Соединенные Штаты не стоит ждать уже сейчас и он состоится "в надлежащее время".

Кроме того, США пока не будут отменять санкции в отношении КНДР, но на каком-то этапе это нужно будет делать.

"Они остаются. Но я с нетерпением жду возможности отменить их. Мне не нравится, что в отношении его (Ким Чен Ына – ред.) страны введены санкции", - отметил Трамп.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который присутствовал на встрече, заявил, что этот шаг внес огромный вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Эта встреча внесла огромный вклад в полную денуклеаризацию Корейского полуострова и установления мира на нем", — подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры. 

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. 

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.


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Тег США, переговоры, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, выводы

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Источник:

ТАСС

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