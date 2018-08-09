США перебросили в Германию эскадрилью новейших истребителей

Сегодня, 14:53

Соединенные Штаты демонстрируют способность сдерживать угрозы в Европе

F-22 Raptors. Фото: en.wikipedia.org
F-22 Raptors. Фото: en.wikipedia.org

Военно-воздушные силы США перебросили на авиабазу в Шпангдалеме в Германии эскадрилью истребителей F-22 Raptors, а также военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе. Об этом сообщается на сайте ВВС США.

Истребители, которые прибыли на авиабазу 8 августа, пробудут там несколько недель в рамках учений, которые являются частью европейской инициативы сдерживания.

"Присутствие (истребителей. – Ред.) на европейском театре подчеркивает нашу способность сдерживать текущие и потенциальные угрозы", – говорится в сообщении.

О том, что США намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22 (самолеты т.н. пятого поколения), ранее заявил командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Напомним, в конце мая – начале июня США перебросили на авиабазу Фэрфорд в Великобритании несколько сверхзвуковых бомбардировщиков ВВС США Rockwell B-1B Lancer, каждый из которых способен нести более 60 тонн боеприпасов.
Германия, истребители, ВВС США, F-22
Источник:

"Сегодня"

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