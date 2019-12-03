США планируют ввести пошлины на французские товары

США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании Америки

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США в связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний могут обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах. В числе категорий товаров, на которые могут быть введены дополнительные пошлины до 100%, указаны французские сыры, шампанское и косметика.

"Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к „несправедливым торговым партнерам" —Ред.) и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США, — приводятся высказывания главы ведомства Роберта Лайтхайзера. — В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции".

"Список французских товаров, которые могут обложены пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет 2,4 млрд долларов", — отмечается в заявлении. В этот перечень вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

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Аппарат представителя призвал общественность направить комментарии о возможных действиях к 6 января 2020 года. Согласно статье 301, по данному вопросу предусмотрены публичные слушания, которые пройдут 7 января будущего года.

Напомним, что продолжается торговая война между США и Китаем. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

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США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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