США подготовили план помощи Венесуэле после ухода Мадуро: появились детали

Администрация Трампа подготовила план восстановления экономики Венесуэлы, который получил название "День 2"

Фото: AFP

США подготовили план помощи Венесуэле после ухода Мадуро: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fee/c54/5c9feec542a92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fee/c54/5c9feec542a92.jpg 2019-04-03T19:03:00+03:00 США Администрация Трампа подготовила план восстановления экономики Венесуэлы, который получил название «День 2»

США подготовили план помощи Венесуэле после ухода от власти президента этой страны Николаса Мадуро. Об этом заявил в среду журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает телеканал CNN.

Кадлоу подтвердил, что США не отказываются от цели отстранить от власти правительство Мадуро. "Мы хотим, чтобы он (Мадуро – Ред.) ушел", – заявил он.

Кадлоу сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила план восстановления экономики Венесуэлы, который получил название "День 2", что подразумевает действия на второй день после ухода от власти Мадуро.

"У нас есть большие планы, направленные на то, чтобы оживить экономику Венесуэлы, чтобы действовать очень быстро", - сказал Кадлоу.

"У нас есть финансовый план, - добавил глава Национального экономического совета Белого дома. – Существуют планы насчет продовольствия. Чтобы доставить наличные деньги людям на улицах. Работаем с банками в регионе, чтобы (они) нам помогли".

Кадлоу сообщил что США ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о планах предоставления Венесуэле помощи в случае ухода от власти Мадуро, но не сообщил подробности.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что, по словам Кадлоу, планы США на случай ухода от власти нынешнего правительства Венесуэлы предусматривают ввоз в Венесуэлу наличных долларов и их распределение среди населения Венесуэлы. В качестве каналов для выделения подобных пособий предполагается использовать банки и прикладные программы для смартфонов. Кадлоу также сообщил, что власти США обсуждают эти планы с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, имея в виду прибытие в Каракас группы российских военных специалистов.

Напомним, Европарламент признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом, а также поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " США подготовили план помощи Венесуэле после ухода Мадуро: появились детали". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.