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США создают международную коалицию по смещению Мадуро – Помпео

Сегодня, 09:23

Госсекретарь отметил, что у США есть партнеры для совместной работы по всему миру

Фото: AFP
США создают международную коалицию по смещению Мадуро – Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0ce/a35/5c60cea350de0.jpg США Госсекретарь отметил, что у США есть партнеры для совместной работы по всему миру

Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей, заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Вашингтоне.

В ответ на вопрос о планах США в отношении Мадуро в случае, если он будет оставаться у власти длительное время, Помпео сказал: "Не знаю, что вы подразумеваете под длительным временем. Он на посту до тех пор, пока его там не будет. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Это включает в себя, и это важно, создание большой коалиции".

Госсекретарь отметил, что у США "есть партнеры для совместной работы по всему миру, так, безусловно, будет и с Венесуэлой".

В качестве одной из мер он назвал продолжение давления на Кубу, поскольку "кубинцы обеспечивают огромное количество органов безопасности внутри Венесуэлы".

Помпео отметил, что сотрудники служб безопасности Венесуэлы понимают, что Мадуро защищают кубинские спецслужбы, и это "должно вызывать у них чувство стыда". "Кубинцы должны обеспечивать безопасность своего собственного руководства. Я думаю, некоторые из них (венесуэльцев – Ред.) это понимают, и я очень надеюсь, что многие из них придут к выводу, что не в их интересах, чтобы их защищала банда головорезов с Кубы", – сказал он.

Помпео, отвечая на вопрос об отношении США к тому, что "Россия протянула режиму Мадуро руку помощи", завил, что, являясь дипломатом, не может позволить себе таких резких высказываний, как это делают конгрессмены.

"Думаю, президент вчера (в среду – Ред.) высказался на эту тему... Но хочу отметить, что эта помощь неконструктивна", - сказал он.

В среду президент Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, имея в виду прибытие в Каракас группы российских военных специалистов.

Напомним, Европарламент признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом, а также поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

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Тег Венесуэла, Мадуро, Помпео

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Интерфакс

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