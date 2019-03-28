Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро
Европарламент поставил точку вокруг политического кризиса в Венесуэле и признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом, а также поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.
Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа Евросоюза, сообщает Укринформ.
"Европарламент подтвердил свое признание Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы и выразил свою полную поддержку его плану, в частности, формированию национального переходного правительства и проведению внеочередных президентских выборов", – заявили в ЕП.
Депутаты также призвали "нелегальный режим Мадуро" прекратить насилие, заключения и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.
Европарламент призвал к введению дополнительных санкций относительно зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.
Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарного и миграционного кризиса в стране и в регионе.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.
"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.
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