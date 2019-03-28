Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af7/b81/5c6af7b8181a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af7/b81/5c6af7b8181a9.jpg 2019-03-28T21:35:00+02:00 Евросоюз Европарламент призвал к введению дополнительных санкций в отношении окружения Мадуро

Европарламент поставил точку вокруг политического кризиса в Венесуэле и признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом, а также поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Европарламент подтвердил свое признание Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы и выразил свою полную поддержку его плану, в частности, формированию национального переходного правительства и проведению внеочередных президентских выборов", – заявили в ЕП.

Депутаты также призвали "нелегальный режим Мадуро" прекратить насилие, заключения и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций относительно зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.

Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарного и миграционного кризиса в стране и в регионе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Гуайдо объявил дату начала операции по свержению режима Мадуро в Венесуэле . Оппозиционер призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сегодня" писали, как США могут поспособствовать свержению Мадуро . По словам эксперта, США не остановит нахождение российских военных в Венесуэле.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мадуро – вне закона: Европа признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.