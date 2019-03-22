"США подрывают возможности к миру": весь мир критикует заявление Трампа о Голанских высотах

Единственной страной, которая оценила идею признать израильскую аннексию Голанских высот, был сам Израиль

Фото: AFP

"США подрывают возможности к миру": весь мир критикует заявление Трампа о Голанских высотах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ed/582/5c94ed58279ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ed/582/5c94ed58279ab.jpg 2019-03-22T16:19:00+02:00 США Единственной страной, которая оценила идею признать израильскую аннексию Голанских высот, был сам Израиль

Мировая общественность не разделяет позицию президента США Дональда Трампа в отношении Голанских высот – горной гряды, частично занятой в результате военного конфликта в 1967 году, а в 1981-м аннексированной Израилем.

Накануне хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Позже Трамп объяснил это стремление соображениями региональной безопасности, а не желанием поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на назначенных на 9 апреля выборах в израильский парламент.

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Ряд государств уже отказался последовать примеру Соединенных Штатов.

В частности, представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила о неизменности позиции Берлина в вопросе Голан.

"Позиция правительства по Голанским высотам не изменилась и соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции № 497 1981 года", – сказала она, напомнив, что этот документ признает недействительной израильскую аннексию.

После этого в МИД Франции стремление Трампа назвали противоречием нормам международного права.

"Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, оккупированной территорией, будет противоречить международному праву, в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию", — заявил спикер дипведомства, напомнив о том, что Париж не признает аннексию гор.

Кроме того, представитель Евросоюза заявил агентству Reuters, что содружество в целом также продолжает считать Голанские высоты частью Сирии.

Об аналогичной позиции сообщили и в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вдобавок к этому генеральный секретарь организации Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни выразил сожаление в связи с позицией Трампа, добавив, что она "подрывает шансы на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке".

Россия и Турция поддержали общую линию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот", а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал заявление Трампа "досадным", отметив, что оно "поставило регион на грань нового кризиса".

Фактически единственным лидером, который поддержал идею американского президента, оказался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил Дональда Трампа за поддержку, назвав его решение верным.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Ранее мы также писали о жестком заявлении Биньямина Нетаньяху в адрес Ирана, который заявил, что его страна действует против этой страны в Сирии, пригрозив наносить ответные удары в случае атаке на Израиль.

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