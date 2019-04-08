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США потребовали от Ливийской национальной армии прекратить наступление на Триполи

Сегодня, 08:34

Эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население, заявил Помпео

Фото: AFP
США потребовали от Ливийской национальной армии прекратить наступление на Триполи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c6f/58b/5c9c6f58bd521.jpg США Эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население, заявил Помпео

Соединенные Штаты потребовали от главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара незамедлительно прекратить вооруженные действия, направленные на захват столицы Ливии города Триполи, сообщил американский Госдепартамент.

"США глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи. Мы четко заявили, что выступаем против военного наступления, осуществляемого силами Халифы Хафтара, требуем немедленно прекратить военную операцию против ливийской столицы", - говорится в распространенном госдепом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В нем отмечается, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

Помпео заявил, что военного решения ливийского конфликта не существует, и подчеркнул: "Политическое решение – единственный способ объединить страну и обеспечить реализацию плана по безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев".

Американский дипломат призвал ливийских лидеров вернуться за стол переговоров при посредничестве специального представителя генерального секретаря ООН Гассана Саламе.

По меньшей мере, 11 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате столкновений между вооруженными силами признанного ООН правительства национального согласия и войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге ливийской столицы Триполи, сообщило министерства здравоохранения Ливии.

В сообщении не уточняется, кем были погибшие и пострадавшие – представителями гражданского населения или же бойцами.

Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что на 14-16 апреля намечено проведение в Ливии конференции по национальному примирению.

Ситуация в Ливии наряду с вопросами Венесуэлы и Афганистана внесена в повестку дня открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС по иностранным делам. Источники сообщали, что эскалация военной напряженности в Ливии вызывает в Европе растущее беспокойство.

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Тег Ливия, США, Помпео

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Источник:

Интерфакс-Украина

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