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Гонконг встретил Новый год массовыми протестами: опубликовано видео

31 декабря, 20:43

Митингующие прошли маршем с призывом бороться за демократию

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Гонконге, где в католическое Рождество полиция применила слезоточивый газ во время протестов, в очередной раз прошли массовые акции. Тысячи протестующих ненадолго перекрыли одну из главных дорог перед самым Новым годом.

Как сообщает Reuters, перед этим протестующие сформировали "живые" цепи по всему городу и прошли маршем через торговые центры, призывая людей не отказываться от борьбы за демократию в 2020 году.

Видео: Reuters

Полицейские арестовали по меньшей мере одного человека.

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Власти впервые за десять лет отменили фейерверк, который обычно проходил в полночь, сославшись на меры безопасности. Вместо этого была запланирована "Симфония огней" – проекции на самые высокие небоскребы города после обратного отсчета до полуночи.

Отметим, что протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

При этом президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

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