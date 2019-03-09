США пригрозили Турции "серьезными последствиями" за выбор в пользу С-400

Вашингтон снова обратился к Анкаре по поводу зенитно-ракетных комплексов

Фото: MilitaryRussia.Ru.

США пригрозили Турции "серьезными последствиями" за выбор в пользу С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cc6/585/5c5cc6585936a.jpg 2019-03-09T09:09:24+02:00 США Вашингтон снова обратился к Анкаре по поводу зенитно-ракетных комплексов

Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400, заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними", – сказал он журналистам.

"Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик – Ред.), ни Patriot (зенитно-ракетные комплексы. – Ред.)", – добавил он.

Ранее на этой неделе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в Конгрессе, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что закупка Турцией российских С-400 может привести к отказу от военных сделок с США и санкциям . По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35.

Накануне мы писали, что президенту США Дональду Трампу советуют жестко наказать Турцию за покупку С-400 у России . Вашингтону не стоит продавать Анкаре "самолеты-невидимки" F-35, считает американский генерал Кертис Скапаротти.

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