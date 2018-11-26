США применили слезоточивый газ против "каравана мигрантов" на границе с Мексикой

Сегодня, 02:47

По данным СМИ, порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны

фото AFP
фото AFP

Военные США применили слезоточивый газ в отношении нескольких мигрантов из каравана пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор, сообщили СМИ с места событий.

"Агенты США пустили газ... Дети кричали и кашляли", - говорится, в частности, в сообщении агентства Associated Press.

Мексиканское телевидение Milenio TV также показало кадры, на которых несколько мигрантов на границе пытаются преодолеть забор. По данным СМИ, порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать этого им не удалось.

"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть в США. Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон. Действовать мы будем жестко", – приводит Milenio заявление главы МВД Мексики Альфонсо Наваррете.

Он уточнил, что раненых среди мигрантов нет.

Министерство внутренних дел Мексики заявило в воскресенье, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорится, что более 1,9 тыс. из них были участниками караванов.

Власти Мексики не исключают, что к концу этого года могут выслать из страны до 100 тыс. мигрантов из центральноамериканских стран, заявили в министерстве.

Ранее газета "Милитари таймс" со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщила о том, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Как уже сообщалось, члены первой волны "каравана" достигли границы США еще 14 ноября.

Мы также писали, что развертывание войск на границе с Мексикой может обойтись американским налогоплательщикам в 42-110 млн долларов.
Мексика, США, граница, слезоточивый газ, караван мигрантов

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