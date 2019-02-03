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США приняли на вооружение новую атомную подлодку

Сегодня, 10:07

Стоимость судна составляет более двух с половиной миллиарда долларов

Новая американская подлодка стоит более двух с половиной миллиардов долларов
Новая американская подлодка стоит более двух с половиной миллиардов долларов. Фото: Pixabay
США приняли на вооружение новую атомную подлодку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/69f/aa1/5c569faa11d7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/69f/aa1/5c569faa11d7b.jpg США Стоимость судна составляет более двух с половиной миллиарда долларов

В состав Военно-морских сил США вошла ударная атомная подводная лодка USS South Dakota. Церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут.

Как сообщили в пресс-службе американских ВМС, многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.

Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.

Накануне мы писали, что Америка поставит в Японию новейшие противоракеты SM-3 Block 2A на 561 млн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.

Кроме того, сообщалось, что прототип самолета на ионном двигателе совершил первый полет.

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Тег подлодка, флот, ВМС США

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