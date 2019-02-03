США приняли на вооружение новую атомную подлодку
Стоимость судна составляет более двух с половиной миллиарда долларов
В состав Военно-морских сил США вошла ударная атомная подводная лодка USS South Dakota. Церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут.
Как сообщили в пресс-службе американских ВМС, многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk.
Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.
LIVE NOW: The #USNavy’s newest #Submarine and the third ship to bear the state's name, #USSSouthDakota#SSN790 is being commissioned. https://t.co/CziOrU7JY7— U.S. Navy (@USNavy) 2 февраля 2019 г.
Накануне мы писали, что Америка поставит в Японию новейшие противоракеты SM-3 Block 2A на 561 млн долларов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.
Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.
Кроме того, сообщалось, что прототип самолета на ионном двигателе совершил первый полет.
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