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Конгресс США принял историческую резолюцию о геноциде армян

13 декабря, 16:54

Сенат единогласно поддержал резолюцию по событиям 1915 года в Османской империи

Конгресс США

Конгресс США / Фото: Facebook

Американский Конгресс признал геноцид армянского населения Османской империи в 1915 году.

Спустя полтора месяца после принятия соответствующей резолюции Палатой представителей, документ был единогласно принят Сенатом.

Автором резолюции является сенатор-демократ Боб Менендес, который неоднократно предлагал это и раньше, но в прошлом его инициативы каждый раз блокировались республиканцами. Но на голосовании 12 декабря никто не возражал.

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Документ содержит призыв выразить мнение, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

В Анкаре и Ереване на данную инициативу отреагировали диаметрально по-разному.
В частности, армянский премьер Никол Пашинян назвал это историческим событием и "победой справедливости и правды".

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers

В то же время, директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что это только усугубит и без того непростые в последнее время взаимоотношения между Вашингтоном и Анкарой.

Стоит отметить, что днем ранее комитет Сената США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции из-за ее военной операции на северо-востоке Сирии и покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Белый дом, где у него состоялись переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом.

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