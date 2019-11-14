После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление по российским С-400

Эрдоган и Трамп. Фото: REUTERS/FW1F/mark heinrich

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что позиция американского лидера Дональда Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре самолетов Ф-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной. Об этом он заявил в четверг по возвращении из Вашингтона.

"Мы предложили создать совместную комиссию для решения вопроса с С-400. США говорят, что С-400 – это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

При этом Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США продадут ей системы Patriot.

"Мы сказали США, (что) если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение (со стороны США) полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot", – сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер также добавил, что подобные запросы об отказе от российского вооружения нарушают суверенные права Турции.

"Нам важно, что в нашей системе безопасности есть С-400. Мы купим и С-400, и Patriot, поскольку диверсифицировано развиваем нашу систему обороны. Такая стратегия у наших вооруженных сил", – сказал он.

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Эрдоган исключил для Турции вариант политики, при котором нужно выбирать, кто враг, а кто друг.

"Есть такие политики, которые спрашивают у меня, кто враг – США или Россия. Я не хочу врагов. Я хочу быть друзьями и с Америкой, и с Россией. Мы к этому стремимся и делаем соответствующие шаги. И это некоторых беспокоит", – заключил президент.

Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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