Премьер Израиля анонсировал аннексию поселений на Западном берегу реки Иордан

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал распространение суверенитета Израиля на все еврейские поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

"Больше не будет Гуш-Катиф (еврейские поселения на юге сектора Газа, которые были разрушены в 2005 году – Ред.), больше не будет перемещений, и с помощью Господа мы распространим еврейский суверенитет на все поселения, как на часть государства Израиль", – заявил он.

Этот анонс был сделан во время его выступления перед учениками начальных классов в школе на территории поселения Элькана на Западном берегу реки Иордан, посвященном началу нового учебного года.

Стоит отметить, что политические конкуренты Нетаньяху раскритиковали его заявление. Так, политик Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван".

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"Нетаньяху начал учебный год с заявления о том, что он заинтересован в том, чтобы аннексировать 2,9 млн палестинцев, обеспечить их национальным страхованием и финансировать обучение их детей. Очень логично", – подчеркнул он.

Другой политик, Тамар Зандберг из крайне левой партии "Мерец" заявила, что Нетаньяху следует рассказывать детям о толерантности, а в ситуации с поселениями – начать диалог с палестинцами об обмене территориями, а не только давать обещания.

С резкой критикой в адрес Нетаньяху также выступил лидер Списка арабских партий Айман Одех, назвав Нетаньяху "серийным преступником", который "крадет деньги у общественности для своих друзей-магнатов" и толкает Израиль к военному преступлению – аннексии земель, способному унести жизни многих израильтян и палестинцев.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной. В Израиле на 17 сентября запланированы всеобщие выборы.

Новости "Сегодня" писали о встрече Нетаньяху с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер напомнил, что товарооборот между странами превысил миллиард долларов.

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